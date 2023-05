Motocilista de 63 anos morre em acidente na PR-444

Na tarde desta terça-feira (30), mais um acidente fatal foi registrado na PR-444, na Caixa de São Pedro, município de Apucarana. Uma colisão entre uma moto e um Jeep Renegade resultou na morte de um homem de 63 anos, identificado posteriormente como Vicente Casarin, morador da região.

Segundo testemunhas, o motociclista estaria cruzando a rodovia, quando foi atingido pelo veículo. O impacto foi tão forte que o condutor da moto bateu o corpo no para-brisa do automóvel, sendo arremessado às margens da pista. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas infelizmente, o homem não resistiu aos graves ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local. De acordo com informações divulgadas pela PRF, o Jeep Renegade, com placa da cidade de Campo Mourão, seguia sentido Maringá. O motorista, de 50 anos, não ficou ferido no acidente. Já o condutor da moto, ao que tudo indica, aguardava em um acostamento para entrar em uma estrada rural e acabou cruzando a pista no momento em que foi atingido pelo veículo.

Vicente Casarin era bastante conhecido na região da Caixa de São Pedro, sendo seu filho um empresário em Mandaguari.