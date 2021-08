Motorista bêbado colide em carro funerário em Jandaia do Sul

Às 6h15 da manhã de domingo (8) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Avenida Getúlio Vargas para atendimento de um acidente de trânsito, onde segundo o solicitante o condutor do veículo VW Fox, colidiu com a caminhonete Renault Master pertencente a empresa de serviços funerários e que estava estacionada na via.

No local, a equipe policial deparou-se com o condutor do veículo VW Fox dormindo no interior do seu veículo, estando seu automóvel parado no meio da via com avarias na roda dianteira direita causada pelo acidente, que após diversas tentativas foi possível acordar o condutor o qual desceu do veículo em visível estado de embriaguez, com andar cambaleante, olhos vermelhos, odor etílico, onde indagado se teria ingerido bebida alcoólica, o mesmo respondeu que sim, que estava vindo de uma festa em uma chácara próximo a cidade de Apucarana, ainda que por esse motivo não realizaria o teste do bafômetro.

Diante dos fatos, foi confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, dada voz de prisão e encaminhado o homem de 37 anos até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.