Um veículo Gol de cor vermelha colidiu na traseira de um Celta, que estava estacionado, na Rua Clementino Puppi, proximidades do pet shop, no centro da cidade de Jandaia do Sul, no final da tarde deste sábado (10).

O acidente foi visto por populares.

Após a batida, o veículo se evadiu do local, deixando grande prejuízo ao proprietário do Celta.