Motorista de aplicativo tem carro roubado por mulheres

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h21 deste sábado (13).

Conforme a PM, durante Patrulhamento a equipe foi solicitada pelo senhor XXX, que relatou ter sido vítima de um roubo.

Informou que trabalha como motorista de aplicativo e nesta data foi solicitado para levar quatro mulheres no Jardim das flores. Relatou que foi até a Praça do Café para buscar as clientes e se dirigiu primeiramente até o posto de combustível para abastecimento do automóvel e em seguida saiu sentido ao bairro informado.

Durante o deslocamento as mulheres disseram que era para ele levá-las até a cidade de Marumbi; o mesmo se negou, já que pagariam apenas a quantia de R$ 10,00 e por tal valor não poderia fazer esse deslocamento.

Neste momento, XXX parou o veículo e disse que não as levaria até Marumbi. Então, todos desembarcaram do veículo, O motorista foi derrubado ao solo e levou vários socos e chutes. Em seguida, todas entraram no veículo e se evadiram do local, abandonando a vítima, o qual apresentava odor etílico e andar cambaleante, bem como apresentava lesões no joelho direito; consequência das agressões.

O veículo roubado trata-se de um FIAT/UNO ELECTRONIC de cor verde de Jandaia do Sul, ano 1994. A vítima foi orientada.