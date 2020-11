Motorista é assaltado próximo a praça de pedágio

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 5h da manhã de terça-feira (3) na BR-376, próximo ao pedágio. Foi roubadas uma espingarda de pressão e um rádio Pionner.

A vítima relatou a Polícia Militar que estava transitando com seu veículo pela BR-376, próximo ao pedágio entre os municípios de Mandaguari e Marialva, quando veio a passar por cima de dormentes de pedra vindo a danificar um dos pneus de seu veículo. Posteriormente quando a vítima realizava a troca do pneu danificado, quatro indivíduos vieram ao seu encontro dando voz de assalto, sendo que os quatro indivíduos estavam portando arma de fogo possivelmente sendo revolver, que estavam com vestes escuras e encapuzados.

Os indivíduos agrediram a vítima com chutes e coronhadas, posteriormente vindo a subtrair diversos objetos e se evadindo, adentrando a um matagal próximo.

Aparentemente a vítima não apresentava ferimentos, sendo orientado e liberado.

De acordo com as informações repassada pela vítima, fora realizado patrulhamento nas imediações do ocorrido porem até o momento nada fora localizado.