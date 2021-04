Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h55 de sábado (17) na Avenida Getúlio Vargas esquina com João Ruiz Galian.

Conforme a PM, após solicitação via fone 190 à equipe de serviço deslocou até ao local descrito, onde segundo informações repassadas, o condutor de um veículo estaria embriagado e teria colidido contra outro veículo.

No local foi constatado que havia ocorrido um acidente de trânsito do tipo abalroamento transversal, envolvendo os a Fiat Weekend Adventure que era conduzido por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28 anos, e o VW Fusca conduzido por xxxxxxxxxxx 64 anos. Que devido o impacto dos veículos mencionados, o condutor do Fusca acabou sofrendo algumas lesões sendo de imediato acionado à ambulância do Samu e da Defesa Civil deste Município que compareceram até ao local e deram os primeiros socorros, sendo à vítima, que era o condutor do Fusca, encaminhado até ao Hospital da Providência na Cidade de Apucarana para uma melhor avaliação médica.

O condutor do veículo Fiat Weekend Adventure, após o impacto, acabou adentrando a guia rebaixada da calçada, andando com o veículo sobre à mesma por alguns metros, colidindo contra uma árvore e parando próximo ao local, sendo que o mesmo apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, como odor etílico, fala alterada e olhos vermelhos.

Que segundo informações de populares o mesmo queria sair do local do fatos, sendo este contido até à chegada da equipe policial.

O Senhor xxxxxxx acabou sendo encaminhado até à Sede desta Cia Pm, onde aceitou ser submetido ao teste Etilométrico, o qual aferiu 1,08 MG/L, constatando assim o Crime de Embriaguez ao Volante.

Foi dada voz de prisão, sendo o mesmo conduzido até à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Os veículos envolvidos no acidente de trânsito foram checados, porém sem pendências administrativas, acabaram sendo liberados no local. Foi confeccionado o Bateu, sendo elaborada as devidas notificações de trânsito e as partes devidamente orientadas.