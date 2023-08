Motorista é socorrido em estado grave após colisão em trevo de Jandaia

Um grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (23) no trevo da BR-376, na saída para Apucarana, em Jandaia do Sul.

Foi por volta das 7h45, quando uma Kombi, de uma frutaria de Jandaia do Sul, foi atingida por um caminhão ao cruzar o trevo em direção ao centro. Após o impacto, o veículo menor foi parar em um buraco. O motorista ficou preso no veículo. Ele foi retirado pela equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) e precisou de atendimento médico ainda no local, através de uma unidade avançada do SAMU de Apucarana que veio ao local. O homem sofreu parada cardíaca, foi reanimado e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.