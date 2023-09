Motorista morre ao bater de frente com ônibus em Jandaia

Um acidente gravíssimo ocorreu no início da tarde deste sábado (2) em Jandaia do Sul.

Um Renault Scenic que trafegava na BR-376, colidiu de frente com um ônibus, em frente antigo IBC. O carro seguia no sentido Cambira a Jandaia do Sul, quando teria invadido a pista contrária.

Nenhum ocupante do coletivo ficou ferido, mas o condutor do automóvel, que estava sozinho, ficou preso as ferragens e morreu no local.

A equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul está no local para desencarcerar a vítima. O IML também foi acionado.