Mudança de sentido em trechos de duas ruas do Centro

Para melhorar a segurança e a fluidez do tráfego de veículos, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos autorizou a mudança do sentido em trechos de duas vias no Centro de Mandaguari. A implantação vigora a partir desta sexta (22).

A Rua Doutor Alcir Castelo Branco passou a contar com sentido único de direção no trecho compreendido entre a Avenida Amazonas e a Rua Manoel Antunes Pereira.

O sentido único de direção também passou a ser aplicado na Rua Manoel Henrique Manso, no trecho compreendido entre a Rua Manoel Antunes Pereira até a Avenida Amazonas. Nos trechos das duas vias, foram retirados, também, o espaço a estacionamento de veículos.

Essas mudanças são um pedido dos moradores do entorno, para evitar acidentes. O projeto está previsto pelo Plano de Mobilidade Urbano de 2021, elaborado por técnicos da Prefeitura e embasado em estudos de fluxos de veículos. As alterações devem melhorar o fluxo de veículos, garantindo mais segurança a pedestres e motoristas.

PMM.

Parabéns Vereador Chiquinho entre outros envolvidos que escutou os pedidos da população e transeuntes do local, esperamos que os motoristas obedeçam a sinalização e que a policia faça as notificações necessárias nos que desrespeitarem as regras do transito.