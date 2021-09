Muitas ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Mandaguari nesta sexta (24)

24/09/2021 07:05 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: JOAO ERNESTO FERREIRA, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 56 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 2 BATERIA SCARP OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 RADIO TOCA/CD PIONNER EQUIPE SOLICITADA A COMPARECER NO ENDEREÇO SUPRACITADO POIS OCORRERA UM FURTO, NO LOCAL EQUIPE RECEBIDA PELA VITIMA O QUAL RELATOU QUE DIA 23/09/2021 POR VOLTA DAS 21 HORAS FECHOU O ESTACIONAMENTO ONDE DEIXA SEUS VEÍCULOS E NA DATA DE HOJE AS 7 HORAS QUANDO FOI PEGAR O VEICULO TINHA DOIS VEÍCULOS OS QUAIS TIVERAM OBJETOS FURTADOS CONFORME RELATADOS EM ROD. DIANTE DOS FATOS EQUIPE REALIZOU PATRULHAMENTOS PELO BAIRRO, POREM OBJETOS NAO FORAM LOCALIZADOS. A VITIMA FOI ORIENTADA E FOI CONFECCIONADO O SEGUINTE B.O.U.

24/09/2021 14:00 SEM ILICITUDE – CUMPRIMENTO DE (CONSUMADO) SEM ILICITUDE – ABORDAGEM DE S (CONSUMADO) Local: RENE TACCOLA, CENTRO, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 28 ANOS A EQUIPE ROTAM REALIZOU ABORDAGEM EM UMA MERCEARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, ONDE APÓS BUSCA PESSOAL E CHECAGEM DOS NOMES VIA SISTEMA INTERNO FOI CONSTATADO QUE UM INDIVÍDUO IDENTIFICADO ESTAVA COM UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO AO SEU DESFAVOR EXPEDIDO PELA EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO, ONDE O REFERIDO MANDADO FOI APRESENTADO AO AUTOR QUE SE COMPROMETEU A ACOMPANHAR A EQUIPE ATÉ A SEDE DO DEPEN DE MANDAGUARI SEM A NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS E NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA.

24/09/2021 17:00 SEM ILICITUDE – ABORDAGEM DE S (CONSUMADO) RECEPTAÇÃO (CONSUMADO) Local: LUIZ GORI, JARDIM BRASILIO, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 27 ANOS ABORDADO(A): ADULTO MASCULINO 24 ANOS OBJETO APREENDIDO: 1 CELULAR SAMSUNG VERMELHO OBJETO APREENDIDO: 1 USO PESSOAL CARTEIRA PRETA COM DOCUMENTOS VEICULO RECUPERADO: MOTOCICLETA 150 TITAN VERMELHA A EQUIPE ROTAM REALIZAVAM PATRULHAMENTO NO JARDIM BRASÍLIA, QUANDO DEFRONTE A RESIDÊNCIA DO NUMERAL ACIMA CITADO AVISTOU UM INDIVÍDUO EM CIMA DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN DE COR VERMELHA (PLACA AMC-1355), E OUTROS DOIS INDIVÍDUOS EM VIA PÚBLICA, ONDE UM DELES AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL SAIU CORRENDO E TOMOU RUMO IGNORADO, OS OUTROS DOIS FORAM ABORDADOS E IDENTIFICADOS. APÓS A REVISTA PESSOAL NOS MESMOS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM AO SER FEITO A CONSULTA VIA SISTEMA INTERNO DO DETRAN CONSTATOU-SE QUE A REFERIDA MOTOCICLETA HAVIA SIDO FURTADA NA CIDADE DE JANDAIA DO SUL NA DATA DE 14/08/2021. DIANTE DOS FATOS O GARUPA FOI LIBERADO NO LOCAL E A MOTOCICLETA JUNTAMENTE COM O CONDUTOR FORAM ENCAMINHADOS A 55°DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL COM A UTILIZAÇÃO DE USO DE ALGEMAS CONFORME PRECONIZA A SÚMULA VINCULANTE N°11 DO STF PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. Fls 2 Nota de Imprensa nº 8712

25/09/2021 24/09/2021 20:16 ROUBO (CONSUMADO) Local: RUFINO MACIEL, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 42 ANOS VÍTIMA: ADULTO FEMININO 40 ANOS A EQUIPE FOI INFORMADA VIA RÁDIO QUE NO ENDEREÇO ACIMA CITADO ESTARIA HAVENDO UMA TENTATIVA DE ROUBO E QUE NO LOCAL HAVIA SE OUVIDO TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E QUE HAVIA UM INDIVÍDUO BALEADO, DA CHEGADA DA EQUIPE NO LOCAL FORA FEITO CONTATO COM AS VÍTIMAS ONDE NÃO FORA CONSTATADO NENHUMA LESÃO POR ARMA DE FOGO, APENAS UMA LESÃO EM FACE ESQUERDA QUE FORA ATINGIDO POR UMA CORONHADA, SEGUNDO A VITIMA O MESMO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E FORA RENDIDO POR TRÊS INDIVÍDUOS EM POSSE DE ARMA DE ARMAS DE FOGO POSSIVELMENTE TIPO REVOLVER JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA, MOMENTO EM QUE OS MESMOS TENTAVAM AMARRA-LOS COM “TARAP” VITIMA INVESTIU CONTRA UM DOS INDIVÍDUOS ONDE ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, TENDO UM DOS AUTORES FICADO MANTENDO A ESPOSA DA VITIMA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, QUANDO FORA OUVIDOS DOIS DISPAROS DO LADO DE FORA EFETUADOS POR UM DOS AUTORES, TENDO SIDO NESSE MOMENTO OS 3 HOMENS CORRIDO PARA FORA E ADENTRADO O QUE SERIA UMA AMAROK OU UMA FRONTIER COR BRANCA, SAÍDO PELA RUA RUFINO MACIEL SENTIDO RUA ENGENHEIRO ALCEU CESAR, FORA IDENTIFICADO UMA MARCA DE DISPARO DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA, NÃO FORA LOCALIZADO NENHUM ESTOJO NO LOCAL TENDO A EQUIPE COLETADO OS DADOS E REPASSADO A SALA PARA SER REPASSADO A REDE, E A EQUIPE SEGUIDO PTRM.

24/09/2021 22:00 SEM ILICITUDE – ACHADO DE OBJE (CONSUMADO) Local: LINS DE VASCONCELOS, CENTRO, MANDAGUARI OBJETO RECUPERADO: 1 CELULAR SAMSUNG J7 ROSA CHEGOU NESTE PELOTÃO UM CIDADÃO O QUAL NÃO QUIS SE IDENTIFICAR E RELATOU TER ENCONTRADO UM CELULAR SAMSUNG J7 DE COR ROSA NA RUA, EM SEGUIDA LIGARAM NESTE E PEDIRAM PARA ENTREGAR O CELULAR EM UMA RUA DO JARDIM ESPLANADA, PORÉM O MESMO RECUSOU E INFORMOU QUE ENTREGARIA NA PM, DEIXANDO O ENTÃO “DONO” DO CELULAR APAVORADO. FEITAS AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES E RECOLHIMENTO DO CELULAR.

24/09/2021 22:00 AMEAÇA (CONSUMADO) Local: BARAO DO RIO BRANCO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 27 ANOS VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 55 ANOS ABORDADO(A): ADULTO MASCULINO 35 ANOS FOI REPASSADO A EQUIPE ROTAM VIA CENTRAL DE COMUNICAÇÕES QUE NO ENDEREÇO ACIMA CITADO HAVIA UM HOMEM AMEAÇANDO ALGUMAS PESSOAS DA FAMÍLIA RESIDENTE NO LOCAL, COM A CHEGADA DA EQUIPE O SOLICITANTE SE APRESENTOU COMO MORADOR DA RESIDÊNCIA E INFORMOU QUE A SUA MÃE TEVE UMA RELAÇÃO EXTRACONJUGAL COM O AUTOR, PORÉM O MESMO NÃO ACEITOU O TÉRMINO DA RELAÇÃO E DESDE ENTÃO VEM AMEAÇANDO DE MORTE A FAMÍLIA, E NA DATA DE HOJE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DOS MESMOS E COMEÇOU A LHES PROFERIR AMEAÇAS DE MORTE, INFORMANDO QUE VOLTARIA COM MAIS ALGUMAS PESSOAS E ADENTRARIA A RESIDÊNCIA PARA MATAR AMBOS, SENDO QUE ANTES DA CHEGADA DA EQUIPE O INDIVÍDUO SE EVADIU DO LOCAL. DIANTE DOS FATOS O MESMO FOI ORIENTADO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS E A EQUIPE CONFECCIONOU O SEGUINTE BOLETIM PARA REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS POSTERIORMENTE.

24/09/2021 23:10 DANO (CONSUMADO) 25/09/2021 Local: LUIZ TRINTINALHA, CONJUNTO ERNESTO TROLEZZI, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADOLESCENTE 17 anos NO LOCAL A EQUIPE FEZ CONTATO COM A VITIMA ONDE A MESMA INFORMA QUE ALGUNS INDIVÍDUOS FORAM ATÉ A FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA E COMEÇARAM A ARREMESSAR PEDRAS CONTRA A CASA, TENDO DANIFICADO OS VIDROS DA FRENTE DA RESIDÊNCIA, SEGUNDO ELA OS INDIVÍDUOS ESTARIAM ATRÁS DE SEU NAMORADO, ONDE ELA VEIO A RECONHECER OS DOIS AUTORES, TENDO INFORMADO QUE OS MESMOS SAIRÃO SENTIDO A PISTA DE SKATE, TENDO A EQUIPE REALIZADO PTRM PORÉM NENHUM SUSPEITO FORA LOCALIZADO, A VÍTIMA FOI ORIENTADA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS.