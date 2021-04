Mulher acusa homem de agressão e tentativa de estupro

21/04/2021 00:38 ESTUPRO OU ATENTADO VIOLENTO A (CONSUMADO) LESÃO CORPORAL (CONSUMADO) Local: JOSE CANDIDO DE SOUZA, JARDIM BOA VISTA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 24 ANOS

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para verificar situação de lesão corporal no endereço supramencionado. No local, em contato com a vítima, esta informou que na presente data, R., teria ingressado em sua residência e tentado ter conjunção carnal com a mesma sem o seu consentimento.

Perguntada se já conhecia o autor, informou que o conhece há cinco anos e que ele sempre vai até sua casa e adentra sem permissão, quase sempre com a intenção de ter relações sexuais com a mesma.

Quanto ao fato presente, a vítima informa que após se negar a ter relações sexuais com o autor, este lhe agrediu com um cabo de vassoura, causando uma equimose em seu ombro direito. Indagada ainda sobre sua relação, a vítima, relutante, não soube informar ao certo o que se passava entre os dois.

Diante dos fatos, tendo o autor se evadido do local tomando rumo ignorado, a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia local para que fossem tomados os procedimentos cabíveis e requisitado o exame de corpo de delito.

A equipe policial realizou patrulhamento pela região, mas não localizou o autor.