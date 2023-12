Mulher é agredida com golpes de garrafa em festa de aniversário

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 2h09 deste sábado (9) na Rua José Francisco Borges, centro da cidade.

Conforma a PM, a equipe foi acionada para deslocar no endereço acima citado, onde segundo informações havia uma mulher vítima de disparo de arma de fogo.

A equipe deslocou até o local, lugar que já havia horas antes feito orientação para as pessoas de uma residência onde estava acontecendo uma festa de aniversário.

A guarnição no local se deparou com uma mulher sentada na calçada com lesões no braço esquerdo e nas costas provenientes, segundo relatos de participantes da festa, golpes de garrafa de vidro quebrada.

De pronto foi feito contato com a equipe SAMU, onde foram prestados os primeiros socorros e na sequência encaminhada para o Hospital Nossa senhora de Fátima.

Os populares relataram que duas mulheres começaram a discutir por motivo fútil,

bebida alcoólica, e que em determinado momento uma delas quebrou uma garrafa e agrediu a outra.

A agressora é conhecida da vítima, no entanto, a agredida recusou passar mais informações sobre a autora que já havia se evadido do local. Realizadas buscas, porém a suspeita não foi localizada.

A vítima foi devidamente orientada.