Mulher chama a polícia após levar chinelada no rosto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul como lesão corporal, na Rua 13 de Maio, nesta quarta-feira (2).

Conforme relato da solicitante, que aparentava sintomas de embriaguez alcoólica, havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro e após às agressões o mesmo teria evadido se do local tomando rumo ignorado. A vítima relatou que seu companheiro teria a agredido com um chinelo batendo em seu rosto. Foi efetuado patrulhamento nas proximidades no intuito de localizar o autor, porém sem êxito . A vítima acabou sendo devidamente orientada em relação aos procedimentos cabíveis.