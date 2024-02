Mulher diz a Polícia que foi arrastada pelos cabelos e levou chineladas no rosto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta terça-feira (13) na Rua Paião.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada, pois um homem estaria batendo em sua esposa e não estaria mais no local. Já na residência foi feito contato com a vítima que falou que seu marido teria pegado ela pelos cabelos por diversas vezes e arrastado pela casa, também desferiu uma chinelada em seu rosto, tudo isso teria começado na noite de ontem por uma discussão que tiveram porque a vítima teria flagrado algumas conversas estranhas com outras mulheres no celular do homem.

Diante dos fatos, e que o mesmo já e conhecido no meio policial por outros crimes, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.