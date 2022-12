Mulher é agredida e ameaçada de morte por ex-marido

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 17h18 desta quinta-feira (1) no Jardim Cristina em Mandaguari.

A equipe foi solicitada via Copom a comparecer no endereço supracitado onde estaria ocorrendo uma situação de LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR. No local a equipe foi recebida pela senhora a qual relatou a equipe que seu ex marido não aceita o término da relação e ao descobrir que a vítima estava conhecendo outra pessoa, na tarde de hoje, o autor veio a invadir a residência da vítima vindo a agredi-la com socos na cabeça, nas costas, vindo a derruba-la e arrastou a mesma, causando lesões pelos braços e pernas.

Após derrubar a vítima o autor pegou o celular dela de marca Motorola modelo Moto G 8 Play e veio a arremeçar no chão quebrando todo. Após quebrar o celular o autor ainda ameaçou a vítima dizendo que estava indo embora porém vai voltar para matar a mesma, que ele vai matar ela mais cedo ou tarde. Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento porém o autor não foi localizado, onde a vítima foi orientada e foi confeccionado o B.O.U.