Mulher é agredida no Jardim Esplanada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 7h09 desta terça-feira (20) no Jardim Esplanada.

Conforme a PM, a solicitante relatou que seu amásio chegou do trabalho em sua residência e após saber que a solicitante foi até a praça em uma apresentação na noite anterior, ficou nervoso com ela e iniciou agressão física e verbal. Relatou ainda que seu amásio a agarrou pelo pescoço, a enforcou, puxou seus cabelos e após se desvencilhar do mesmo, tentou sair de casa, entretanto, D, pegou uma faca e fez menção de partir para cima da solicitante, momento qual essa conseguiu sair para fora e pedir socorro a seus vizinhos.

No local, a equipe policial entrou em contato com a solicitante e com o autor do fato que estava no local e após manifestação de representação da vítima encaminhou as partes à delegacia de polícia de Mandaguari para os procedimentos cabíveis.