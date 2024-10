Mulher é agredida pelo ex e forçada a manter relação sexual com ele

O acusado é morador de Mandaguari. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h28 desta segunda-feira (21).

Conforme a PM, após solicitação a equipe policial deslocou até ao local, onde segundo informações repassadas pela solicitante a mesma relatou que seu ex convivente identificado por xxxx, este morador na cidade de Mandaguari, teria violado o quintal de sua residência adentrando no interior de sua casa, onde o mesmo a agrediu fisicamente. Logo após teria forçado a senhora xxxx a manter relação sexual com o mesmo contra sua vontade e que logo após o ato cometido, evadiu se do local tomando rumo ignorado.

Que a vítima informou que o mesmo estaria trajando camiseta de cor branca e short de cor amarela e que estaria de posse de uma bicicleta de cor verde.

Diante do exposto esta equipe policial saiu em patrulhamento no intuito de localizar o indivíduo, porém até a confecção do BOU, o mesmo não foi localizado.