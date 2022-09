Mulher é ameaçado pelo ex-marido em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no Jardim Cristina em Mandaguari.

Conforme a PM, No local foi feito contato com vitima que relatou que descansava em sua residência quando seu ex-marido invadiu o local dizendo que só sairia da casa quando ela pagasse uma divida que teria com ele.

O autor também fez diversas ameaças dizendo que estava armado. A vitima também relatou que para se defender empurrou o autor para fora da casa onde ele bateu o braço em uma porta causando um pequeno ferimento.

A equipe orientou as partes onde a vítima decidiu por não fazer a representação contra o autor informando que posteriormente deslocaria na delegacia de polícia. A vitima deseja uma medida protetiva contra seu ex-marido pois foi ameaçada de morte na frente de seu atual companheiro.