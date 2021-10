Mulher é atropelada no centro de Jandaia

No final da tarde desta quarta-feira (27) a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua José Maria de Paula esquina com Luiz Vignole em Jandaia do Sul, onde no local houve um atropelamento envolvendo um veículo e um pedestre.

No local, o condutor do veículo VW Gol recebeu a equipe policial relatando que a transeunte foi socorrida pela ambulância e que trafegava com seu veículo pela Rua José Maria de Paula, onde na esquina com a Rua Luiz Vignoli, veio a atropelar uma pedestre que atravessava a rua.

Ainda conforme a PM, no momento do acidente o condutor prestou apoio a vítima que teve ferimentos leves.

Foi realizado o teste de etilômetro no motorista que resultou em 0,00mg/l, porém ele teve a carteira de habilitação recolhida por estar vencida e o veículo foi recolhido ao pátio por possuir débitos.