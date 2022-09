Mulher é presa em Mandaguari após participar de furto de bicicleta

A equipe policial foi acionada para deslocar na Tica Zucco onde segundo a solicitante relatou que deixou sua bicicleta estacionada em frente a loja e momentos antes de fechar notou que havia sido furtada.

No local há câmeras de monitoramentos que flagraram ação. Ao visualizar as imagens, a equipe identificou a autora sendo uma conhecida do meio policial, com passagem por furto. Nas imagens também foi possível identificar o homem que estava com ela no momento do furto.

Em posse das imagens e da identificação dos autores, a equipe policial foi até a residência do casal e localizou a referida mulher, que ao ser questionada confessou ter praticado o furto com seu amásio. Ela também informou que o amásio não estava em casa e entregou a bicicleta a equipe.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a mesma e encaminhada até a delegacia juntamente com a bicicleta recuperada para os demais procedimentos.