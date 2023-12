Mulher é socorrida após ser agredida e arrastada pelos cabelos em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h24 desta quinta-feira (21) na BR-369 em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial deslocou em apoio a ambulância da

Defesa Civil de Jandaia do Sul, onde segundo informações repassadas uma mulher havia sido vítima de agressão física e precisava de atendimento médico.

No local a vítima relatou aos policiais que teve um desentendimento com seu convivente, por motivos fúteis, sendo que logo após o mesmo acabou lhe agredindo com socos, puxando a pelos cabelos e arrastando sobre pedras na entrada da chácara que a mesma reside e posteriormente evadiu se do local em um veículo Corsa de Cor escura.

Diante do exposto, à mesma acabou sendo socorrida e encaminhada pela Defesa Civil até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para melhor avaliação médica.