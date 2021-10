Mulher embriagada mobiliza Polícia Militar e SAMU

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 0h05 desta terça-feira (19) em Mandaguari.

A equipe policial foi informada pelo solicitante que sua esposa, de 33 anos, estaria embriagada e havia invadido uma residência no endereço acima citado e que a mesma não queria sair do local.

Na chegada da equipe foi constatado que a mesma estava com sintomas de embriagues e bastante agitada, sendo então utilizadas de técnicas policiais para conter a mesma visto o grau de inquietação e que no local funcionava uma serralheria e haviam vários objetos os quais poderiam representar risco para ela e para terceiros, tendo sido acionada a equipe do Samu, momento em que a mulher veio a evadir-se do local.

Foram realizadas buscas nas imediações onde fora localizada na Avenida dos Pioneiros, próximo a rodoviária, vale ressaltar que fora necessário a contenção da mesma na maca sendo utilizados os cintos e ataduras ainda devido a agitação da mulher, tendo sido encaminhada ao PAM pela equipe do SAMU para os devidos atendimentos, onde o marido o qual acompanhou a ação fora orientado quanto aos procedimentos cabíveis.