Uma mulher de 32 anos ficou ferida em acidente no Jardim Progresso, na tarde desta quarta-feira (20). Ela estava em uma moto que colidiu com um carro, no cruzamento da Rua Atilio Manerba com João Manholer.

A mulher teve ferimentos considerados graves e foi levada ao Hospital de helicóptero.

Já o condutor do carro ficou em estado de choque e também precisou ser atendido pelas equipes de socorro.