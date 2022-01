Mulher morde marido para se defender de agressão

Na noite de segunda-feira (24), após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de violência doméstica, a equipe deslocou na Avenida Anunciado Sonni em Jandaia do Sul e, conforme relatado anteriormente aos atendentes 190, houve vias de fato entre o casal e, em dado momento que a solicitante/vítima estaria sendo agredida, para se defender mordeu o braço do agressor seu convivente resultando em lesão na altura do ombro do mesmo.

A solicitante não apresentava lesões, após orientações ambos decidiram pela não condução da ocorrência para delegacia de Polícia Civil, dispensando o serviço policial.