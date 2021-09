Na manhã desta sexta-feira, (17), na BR-376, próximo à PRF de Mandaguari, uma moto e um caminhão trafegavam no mesmo sentido, quando houve uma colisão lateral e o motociclista perdeu o controle e caiu.

O motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital de Maringá pelo Samu Aéreo. Já Maria da Conceição Gomes dos Santos, que ocupava a garupa da moto, caiu embaixo do rodado do caminhão e teve o corpo dilacerado. Ela era irmã do Gomes do Bifê.

