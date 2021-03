Mulher morre atropelada por trem em Mandaguari

Uma mulher com idade aproximada entre 50 e 60 anos, foi atropelada pelo trem no início da tarde desta sexta-feira (19) em Mandaguari.

O acidente ocorreu nos fundos do antigo IBC.

Atualização:

No começa da tarde desta sexta-feira, 19 de março, duas máquinas da Empresa Rumo Logística seguiam sentido Apucarana/Maringá e nas imediações do antigo IBC e Corpo de Bombeiros de Mandaguari, uma mulher que tentou atravessar a linha férrea à pé e foi atropelada. Ela foi arremessada a uma certa distância e devido aos ferimentos graves sofridos ela morreu no local. O Samu Aéreo que atendia um senhor infartado foi acionado socorrer a senhora atropelada. A vítima foi identificada como sendo Maria Sangalete da Silva, aproximadamente uns 60 anos, moradora do Jardim Cristina. A identificação foi feita pelo esposo e por um filho da senhora. Também trabalharam na ocorrência, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Mandaguari. A Polícia Civil acionou o IML de Apucarana para recolher o corpo para necrópsia.