Mulher passa mal após ser assaltada em Jandaia. Envolvidos foram presos

Conforme a Polícia Militar, na tarde de terça-feira (27) a equipe policial foi acionada para deslocar em frente a FAFIJAN. No local, em contato com a vítima, relatou que dois homens, um deles armado, deu voz de assalto, pediu para que a vítima saísse do veículo e os autores fugiram com o automóvel GM/Classic de cor prata, placas de Jandaia do Sul.

Os mesmos se evadiram sentido à cidade de Bom Sucesso e a vítima necessitou de atendimento médico devido ao grande susto, sendo atendida pela equipe da Defesa Civil e posteriormente encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para atendimento médico.

Já em Marumbi, a equipe Patrulha Rural estava realizando ações preventivas e ostensivas na área rural do município. Quando recebeu informações do roubo e de imediato deslocou sentido Jandaia do Sul, realizando cerco e verificando possíveis rotas de fuga do veículo. Ao chegar no trevo de acesso da cidade de Marumbi a equipe visualizou o veículo Corsa Classic trafegando no contra fluxo da viatura policial.

De imediato foi realizado o retorno e a equipe conseguiu se aproximar do veículo e fazer a abordagem.

Foi constatado que o condutor tinha mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de Homicídio qualificado e a passageira se tratava de uma menor, de 15 anos.

Os abordados juntamente com o veículo foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.