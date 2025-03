Mulher pede socorro em academia após marido tentar matá-la

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h20 desta sexta-feira (28) na Avenida Tancredo Neves.

Conforme a PM, após denúncia de populares relatando que na academia teria entrado uma mulher correndo com seu filho, a qual pedia socorro e começou a relatar que seu convivente havia tentado matá-la, de imediato foi deslocado até o local e feito contato com a vítima de 37 anos, a qual confirmou os fatos e apresentou pequenas escoriações em seu braço esquerdo e face relatando que seria em virtude das agressões sofridas, que também agrediu seu filho com socos na cabeça.

A vítima relatava ainda falta de ar, sendo acionada a ambulância da Defesa Civil e a mesma encaminhada até o hospital Nossa Senhora de Fátima para receber atendimento médico.

Após o socorro a vítima, foi iniciado patrulhamento e visualizado a pessoa de xxxx 33 anos, autor das agressões caminhando próximo à linha férrea.

Diante dos fatos, foi dada voz de abordagem ao mesmo, o qual desobedeceu, estando visivelmente sobre efeito de substância entorpecente, que foi necessário uso de força física necessária para contê-lo.

Foi dada voz de prisão e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.