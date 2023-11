Mulher perde quase R$ 5 mil para golpistas

A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (14) pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, nesta data a solicitante ligou no telefone particular do comandante da equipe pedindo a presença policial em seu comércio, pois uma senhora de idade teria sido vítima de estelionato e estaria necessitando de ajuda no local.

Já em contato com a vítima, esta relatou que foi abordada por um casal, o qual utilizando da prática do convencimento lhe induziram ao erro e sacaram de sua conta bancária cerca

de R$ 4.900,00 em dois saques efetuados após terem tido acesso à senha bancária da vítima, e que diante das circunstâncias pediu ajuda à solicitante que a acompanhou até a agência da Caixa Econômica Federal onde tem titularidade na conta e solicitaram ao gerente que cancelasse a transação bancária que os autores fizeram utilizando-se de maquininha de cartão que possuíam no momento de toda a ação.

Ainda conforme os policiais, devido ao estado emocional, a vítima não soube precisar características do referido casal autor da ação, dificultando assim a procura e localização dos acusados.