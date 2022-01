Conforme a Polícia Civil, a mulher registrou a ocorrência da sexta-feira (14). Ela estava na agência da Caixa Econômica Federal de Jandaia do Sul quando um homem teria oferecido ajuda e ela teria recusado, mas depois chegou uma segunda pessoa que pegou seu cartão sem que ela percebesse (ele teria trocado o cartão) e saiu do banco. Depois ela percebeu que fizeram saques e empréstimos na sua conta no valor de quase R$ 28 mil.

A Polícia Civil segue investigando.