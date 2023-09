Mulheres ficam feridas durante acidente na Avenida Amazonas

Na noite de domingo (10), ocorreu um acidente de trânsito na Avenida Amazonas, no centro de Mandaguari, que envolveu uma motocicleta Honda Biz e um Volkswagen Gol.

Segundo informações, a motocicleta era ocupada por duas mulheres que seguiam no sentido bairro-centro, quando o motorista do veículo atravessou para entrar no posto, resultando na colisão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às ocupantes da motocicleta, que ficaram feridas. Uma delas sofreu uma fratura na perna. Ambas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) para receberem os cuidados necessários.