Negociação de geladeira na internet rende R$ 900 a golpista

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h45 deste domingo (21).

Conforme a PM, em contato com a solicitante e testemunha, relataram que nesta data iniciaram negociação de compra e venda de uma geladeira por meio de internet, no entanto, a negociação envolvia uma terceira pessoa que fazia contato entre os dois triangulando a negociação, e essa terceira pessoa utilizando-se de astúcia e má-fé, conseguiu com que a solicitante fizesse um pagamento através de pix no valor de R$ 900,00.

Neste momento perceberam se tratar de um golpe, pois a testemunha relatada neste BO, o qual é o real proprietário do bem sendo negociado, não recebeu pela venda que estaria efetuando, então de comum acordo, suspenderam a negociação com a terceira pessoa e procuraram a Polícia Militar para efetuar o registro da ocorrência para providências futuras junto à polícia judiciária.