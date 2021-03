Nesta quinta e sexta o Detran não abre em Mandaguari

A 81ª Ciretran de Mandaguari não abrirá as portas nesta quinta –feira (18) e sexta-feira (19).

A unidade passará por higienização contra o Covid 19, a instituição voltará atender na segunda-feira (22) com horários agendados e com atendimentos reduzido.

Confira abaixo os serviços disponíveis online:

– Renovação da CNH: a solicitação pode ser feita pela internet. A biometria e a foto – obrigatórias no processo de renovação – não serão exigidas. O Detran vai usar as informações já existentes no banco de dados.

– Emissão do licenciamento (CRLV): o documento do veículo também pode ser solicitado on-line. O motorista deve apresentar o CRLV-e (versão digital no celular) ou imprimir o documento em uma impressora comum. O documento está disponível no portal do Detran, no portal PIA e, ainda, pelos aplicativos Detran Inteligente e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

– Serviços de infrações, como identificação de condutor, recurso de infrações para todas as instâncias, recurso para suspensão ou cassação da CNH podem ser feitos digitalmente, direto no portal.

– Permissão Internacional para Dirigir;

– Carteira Definitiva;

– Segunda via da CNH;

– Consulta Situação e Débitos do Veículo;

– Consulta Envio da CNH;

– Certidões de veículos;

– Remissão de guias de CNH;

– Consultar status e pontuação na CNH.