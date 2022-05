Nesta sexta, Mandaguari agenda vacinação anticovid para crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue nesta sexta (13) com o agendamento da 1ª e 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos em todas as UBSs – com exceção da UBS Vila Vitória.

O agendamento pode ser feito das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Os moradores da Vila Vitória e da zona rural podem realizar o agendamento em qualquer outra UBS do município.

O agendamento deve ser feito pelo responsável legal, que assinará a autorização da vacina. É preciso apresentar o CPF do responsável, além do CPF e do Cartão SUS do menor.

VACINAÇÃO DOS ADULTOS – Na sexta (13), a SMS deve divulgar um novo cronograma de vacinação para a próxima semana. As informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.

PMM.