Neste sábado tem a Noite do Telescópio em Mandaguari

Você já viu a Lua pelas lentes de um telescópio?

Você aprecia os astros do céu noturno?

Não perca esta oportunidade!

No dia 08 de outubro, sábado, a partir das 19h30, na Praça Independência de Mandaguari-PR, será realizada a primeira Noite do Telescópio!

Serão disponibilizados telescópios para a observação da LUA e dos planetas SATURNO e JÚPITER!

A participação é gratuita e livre para todos os públicos! Venha e chame a família, os amigos, vizinhos, traga as crianças. Todos são bem-vindos!

SORTEIO: Os participantes poderão retirar e preencher um cupom para participar de sorteios de brindes!

Atenção! Em caso de mau tempo o evento poderá ser adiado e nova data será divulgada posteriormente

A realização do projeto é do GAMA (Grupo de Astronomia de Mandaguari), que está saindo de sua fase embrionária e conta com o seu apoio!

>> O GAMA está recrutando novos membros. Quer ser um gamado? Fale conosco! <<

Apoio:

Revista Astronova / @revistaastronova

GEDAL (Grupo de Divulgação e Estudo da Astronomia de Londrina/PR) / @grupogedal

CAEH (Clube de Astronomia Edmond Halley)

Grupo Centauro de Astronomia Amadora

Aleka Rock / @alekarock

Prefeitura de Mandaguari, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Informações: grupogama.astro@gmail.com

Nossas redes sociais:

