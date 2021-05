Nishimori destina recursos para Saúde de Mandaguari

O deputado federal Luiz Nishimori (PL), esteve durante a semana em Mandaguari, onde pode se encontrar com o empresário e ex-candidato a prefeito de Mandaguari, Marcos Jovino (PSD), e com o suplente de vereador Valdecir da Livraria e vai trazer recursos para a área da Saúde para o município, sendo um ônibus para transporte de pacientes e equipamentos de ultrassom e mais verbas para a pasta, que serão entregues nos próximos dias.

Nishimori atende os pedidos do presidente da Câmara Municipal Alécio Bento da Silva Filho, do vice-presidente Eron Barbiero, do primeiro-secretário Sebastião Alexandre da Silva, do segundo-secretário Sidney da Silva o Chiquinho, e do vereador de seu partido Daniel Martins o Gambá.

“Estive no escritório de meu amigo Marquinhos, onde assumimos vários compromissos durante a campanha para prefeito. Com essa Pandemia de Covid que tanto nos assusta, investir na Saúde é o mais importante. Foi exatamente isso que os vereadores nos cobraram, juntamente com Marquinhos”, comentou Nishimori.

Vale ressaltar que Nishimori é um dos deputados federais mais votados em 2018 em Mandaguari, e o empresário Marcos Jovino que não tem a intenção de se candidatar novamente, está sempre preocupado com as questões de Saúde de nosso município, sempre buscando de forças políticas recursos fundamentais para a cidade, ajudando em seu desenvolvimento.

Fernando Damas.