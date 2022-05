Em reunião com o empresário Marcos Jovino, vereador Eron Barbiero, presidente da Associação de Moradores da Vila Vitória Daiane Laras, e demais autoridades, o deputado federal Luiz Nishimori (PSD) anunciou a viabilidade do asfalto no bairro Jardim Vila Vitória, em Mandaguari.

De acordo com o deputado, a prefeitura será noticiada e seu gabinete aguardará o projeto, que deve conter galerias de águas pluviais, e asfalto CBUQ, que é o de melhor qualidade e durabilidade.

Por Fernando Damas.