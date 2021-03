Notas de falecimento

Faleceu no domingo, 28 de março, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, Aparecido Dalbem, 88 anos. Ele morava na Rua Rui Barbosa, em Mandaguari. O corpo foi velado na Capela do Prever, o sepultamento foi às 10 horas desta segunda-feira, 29 de março, no Cemitério Municipal de Mandaguari. Faleceu também kasinori simita Faleceu na tarde do domingo, 28 de março, no PAM, em Mandaguari, Kasinori Simita, 85 anos. Kasinori morava na Rua Rufino Maciel, Centro. O corpo está sendo velado na Capela do Prever, o sepultamento será às 16h 30 desta segunda-feira, 29 de março, no Cemitério Municipal e Mandaguari. Por Rubens Silva.