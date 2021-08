Novo decreto reduz toque de recolher e amplia permissões para festas e eventos

A Prefeitura de Mandaguari publicou nesta quarta-feira (4) o Decreto nº 428/2021 , que reduz o horário do toque de recolher e flexibiliza algumas determinações em relação a festas e eventos, além de liberar algumas atividades em academias – confira aqui a íntegra do documento . As medidas valem até o dia 18 deste mês.

Diante da diminuição nos percentuais de ocupação de leitos na região dedicados à Covid-19, na incidência de casos, entre outros fatores, Mandaguari mantém a política de flexibilização gradual das medidas de contenção da doença.

TOQUE DE RECOLHER – Ficou determinado, por meio do documento, o toque de recolher, diariamente, da 0h às 5h, sendo reduzido em uma hora em relação ao anterior, de acordo com o novo decreto do Governo do Estado.

As festas, eventos, lives, confraternizações, encontros familiares, churrascos e afins, deverão manter álcool em gel 70% em diversos locais e também respeitar o toque de recolher.

Eventos em espaços abertos, sem consumo de alimentos e bebidas, poderão ser realizados com limitação máxima de lotação de 60% do total de pessoas previsto para o local, desde que o número não exceda o limite de 500 pessoas, observando o distanciamento, uso de máscaras e demais medidas de prevenção à Covid-19.

EVENTOS SEM DANÇA – Já eventos realizados em espaços abertos ou fechados, para público exclusivamente sentado ou delimitado, com consumo de alimentos e bebidas, poderão ser realizados com limitação da capacidade máxima de lotação de 50% do total de pessoas previstas no local, sem exceder o limite de 500 pessoas. Dançar, porém, é proibido durante esses eventos.

No caso das academias de ginástica, escolas de natação, pilates, lutas, dança, entre outras atividades, poderão funcionar das 5h à 0h, de segunda sábado, sendo permitida a utilização de vestiários e duchas.

Assessoria PMM.