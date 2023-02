O mês de Maio está se aproximando e com ele o Maio Amarelo

O presidente do Conselho de Segurança Pioneiros de Mandaguari, Marcelo Siqueira e sua equipe já está se mobilizando para realizarem ações junto com parceiros relativos ao Maio Amarelo.

Para quem não sabe, o Maio Amarelo é um movimento internacional, apartidário, de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Tem como objetivo chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil, e em todo o mundo e, assim, colocar em evidência o tema da segurança no trânsito. Além de mobilizar toda a nossa sociedade para disseminar conhecimento e trazer ações que garantam essa segurança para o cotidiano.

Para o mês de maio ações estão pensadas para serem desenvolvidas em parcerias na cidade de Mandaguari.

O tema é assunto de interesse coletivo e está dentro da finalidade dos CONSEGs. Para Marcelo Siqueira Presidente do Conseg Pioneiros e também para Sérgio Ferreira, Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari; O Maio Amarelo será levado as ruas por meio de ações em parcerias com CFCs, Bombeiros, despachantes, Policias Civil e Militar, entidades não governamentais e também governamental.

Fotos abaixo de eventos em Mandaguari relacionados ao Maio Amarelo e também a Semana Nacional de Trânsito de anos anteriores.