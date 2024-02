Observatório Social convida para bazar com produtos apreendidos pela Receita

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL, DE MANDAGUARI-PR CONVIDA Para: Bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal do Brasil, com excelentes preços!

Local: Salão de Festas da Paróquia Bom Pastor

Datas: 06/03, quarta-feira, das 18h às 22h 08/03, sexta-feira, das 14h às 22h 07/03, quinta-feira, das 14h às 22h 09/03, sábado, das 09h às 16h

Mercadorias: Celulares, Perfumes, Cosméticos, Desodorantes, Eletrônicos, Acessórios para Internet e Informática, Produtos para Salão de Beleza, Lingerie, Agasalhos, Jaquetas de Couro e Nylon, Camisetas térmicas, Kits de times de Futebol, Cadeados, Canecas Térmicas, Boias, Baralhos, Lâmpadas 220W, Mochilas e outros.

Observação:

1- As senhas começarão a ser distribuídas meia hora antes do horário de abertura, de cada dia.

2- Vendas somente com a apresentação do CPF da própria pessoa.

3- As mercadorias não poderão ser utilizadas para vendas no comércio, sob pena de apreensão por parte das autoridades competentes.

4- Serão aceitos pagamentos em Dinheiro, Pix, Cartões de Crédito e Débito.

A Diretoria conta com a sua participação e agradece pela presença