Ocorrência policiais: Atendimento de acidente moto x carroça e Lesão corporal com faca

Atendimento de acidente

A equipe foi até o local para dar atendimento a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda cbx 250 Twister, sendo relatado por populares que a motocicleta havia colidido na traseira de uma carroça que trafegava pela via. Após o acidente o condutor da carroça abandonou o local sem prestar socorro ao outro envolvido, deixando ainda parte da carga que carregava caída na via pública.

(Outra ocorrência) Lesão Corporal

Ao chegar ao local (não informado pela PM) foi avistada uma pessoa caída no chão e este relatou que fazia o consumo de bebida alcoólica com uma outra pessoa o qual só sabe o primeiro nome, que seria José, e acabaram tendo uma discussão e José acabou desferindo uma facada no abdômen da vítima. o SAMU realizou o atendimento.