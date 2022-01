Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo

16/01/2022 11:34:15 A equipe foi informada de um veículo parado em frente ao Parque de Exposições de Jandaia do Sul. A equipe policial foi até o referido local que fica as margens da rodovia onde foi possível verificar o veículo que se tratava de um GM Chevette, onde em consulta pelo sistema Sesp não apresentava queixa de furto ou roubo onde aparenta ter problemas de funcionamento. Diante dos fatos a equipe retornou ao patrulhamento normal.

Data do Registro: 16/01/2022 15:11:32 Endereço: RUA PROJETADA A, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: APROPRIACAO INDEBITA Conforme relato do solicitante, teria localizado seu aparelho celular que fora perdido há alguns dias, e agora descobriu que um masculino de nome ___, 22 anos, estava vendendo seu aparelho através de redes sociais e nesta data foi até a residência do mesmo para ver o aparelho, onde reconheceu como sendo o que havia perdido. Neste instante a vitima informou ao autor que o aparelho em questão seria de sua propriedade e que teria perdido conforme boletim de ocorrência registrado, e que até estaria disposto em dar uma recompensa por ter encontrado o mesmo, porém segundo a vítima, o autor teria comprado o celular de um amigo que reside na cidade de Mandaguari, o qual teria encontrado tal aparelho na Praça do Café na virada de ano. Que o comprou pelo valor de R$ 800,00 reais e só entregaria pelo valor de R$ 1.200,00 reais. Diante disso a vítima fez a solicitação da presença desta equipe, onde novamente fora feito contato com o acusado, o qual a todo momento se contradizia, hora dizia ter comprado o aparelho, hora dizia ter encontrado. Ao ser questionado sobre o celular, disse que não sabia. Foi então informado quanto ao crime de APROPRIACAO INDEBITA, mas continuou a dizer que não sabia onde o aparelho estava, sendo que a pessoa da vítima havia visto o celular há poucos minutos. Neste instante o acusado passou a gritar por sua mãe que foi até o local, e num tom ameaçador ofendeu a vítima e uma testemunha que estava presente. Em ato continuo a mesma gritava que teria acabado de entregar o aparelho celular aos envolvidos, tentando mascarar o fato do celular ainda estar na posse de seu filho. Salienta-se que no momento em que esta equipe chegou, fora visto o acusado vindo do meio de uma roça com plantação de milho, usando uma bota que estava seja de barro. Diante dos fatos, devido ao mesmo não querer devolver tal aparelho, fora dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Data do Registro: 16/01/2022 17:56:48 Endereço: RUA ANTONIO RIBEIRO BICALHO, 160, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA Esta equipe foi acionada pois segundo o solicitante seu ex vizinho estaria o ameaçando. No local o solicitante Sr. XXXX informou que há aproximadamente cinco meses vem sofrendo desavenças com seu ex vizinho XXXX, o qual com frequência vai a frente da residência do Sr. XXXX e ambos iniciam a discussão. Que nesta data houve novamente o desentendimento e que deseja representar criminalmente. Que em data posterior comparecerá a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Data do Registro: 16/01/2022 20:16:14 Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA BAIRRO VILA RICA, 000, VILA RICA – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR No local a senhora XXXX informou que seu convivente havia agredido verbalmente e também desferiu um soco nos dois olhos e agarrou o seu pescoço tentando enforca-la. Resultando uma lesão superficial em seu nariz. O autor e vítima foram encaminhados para delegacia de Jandaia do Sul.

Data do Registro: 16/01/2022 22:56:50 Endereço: RUA PROFESSOR ROBERTO RESENDE CHAVES, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de perturbação do sossego, a equipe deslocou ao endereço onde foi possível observar cerca de quatro pessoas na área externa da residência as quais estavam conversando em voz alta. Após abordada a responsável pelo imóvel, informou que já havia sido alertada por vizinhos a respeito do barulho e que havia desligado a aparelhagem de som eletrônico que estava ligado, perguntou se havia algum tipo de proibição para reunião das pessoas conversando, foi orientada que a representação criminal estaria condicionada a vontade do queixoso, sendo advertida que a algazarra também configuraria o crime de perturbação do sossego. O solicitante não se apresentou no local, nem manifestou interesse em representar de imediato.

Data do Registro: 16/01/2022 23:39:12 Endereço: RUA OCTAVIO SONNI, 180, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: DISPARO DE ALARME – SEM ILICITUDE Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de disparo de alarme, a equipe deslocou ao endereço e em companhia do solicitante foi realizada a verificação do imóvel, sendo que na parte interna não foi observada nenhuma irregularidade, porém na área externa foi constatado dano na cerca elétrica sobre o portão da garagem que dá acesso aos fundos do imóvel, onde elemento ou elementos quebraram duas hastes de alumínio e retiraram os fios da cerca elétrica que ficaram jogados próximo ao portão no interior do terreno. O solicitante foi orientado.