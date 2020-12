Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Mandaguari neste domingo (6)

06/12/2020 09:00 DANO (CONSUMADO) FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 33 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 4 ACESSORIO DE VEICULO QUATRO CALOTAS DE AMAROK

NO LOCAL A EQUIPE FEZ CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA LOJA QUE INFORMOU QUE AO CHEGAR AO LOCAL VERIFICOU QUE A JANELA DE BLINDEX HAVIA SIDO DANIFICADA POR UMA PEDRA QUE OS AUTORES ARREMESSARAM ESSE MESMO OBJETO TAMBÉM DANIFICOU UM FOGÃO E DO INTERIOR DA LOJA FORAM FURTADAS QUATRO CALOTAS DE RODAS DE AUTOMOVEL, A EQUIPE ORIENTOU O SOLICITANTE E REALIZOU PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES.

06/12/2020 14:00 DANO (CONSUMADO) FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: MANOEL RIBAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 46 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 FERRAMENTAS CARRIOLA OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 OUTROS CINTO DE CARPINTEIRO

relata a vítima que avistou um indivíduo de camiseta preta no interior de sua construção localizada no endereço supracitado e que ao perceber sua presença, se evadiu pulando um dos muros do local. ainda relata que o indivíduo ateou fogo em cinco quilos de fios de instalação e veio a subtrair um cinto de carpinteiro de couro e uma carriola. no local, a equipe realizou patrulhamento nas imediações porem o autor e os objetos não foram localizados, sendo a vitima orientada e a equipe tomado os demais procedimentos cabíveis.

06/12/2020 19:25 LESÃO CORPORAL (CONSUMADO) AMEAÇA (CONSUMADO) VIAS DE FATO (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADOLESCENTE 17 anos VÍTIMA: ADULTO FEMININO 19 ANOS VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 25 ANOS

INFORMA A VITIMA, QUE ESTARIA PASSEANDO DE CARRO PELA AVENIDA AMAZONAS, QUANDO REALIZOU UMA CONVERSÃO, APÓS ISSO VIU UM OUTRO VEÍCULO VINDO EM ALTA VELOCIDADE EM SUA DIREÇÃO, ONDE PAREOU DO SEU LADO E COMEÇOU A PROFERIR XINGAMENTOS E AMEAÇAS, E APÓS ALGUM TRAJETO, ESTE OUTRO VEÍCULO VEIO A “SOCAR” O RETROVISOR DO SEU VEÍCULO, ASSIM QUE DESCERAM ALI COMEÇOU UMA DISCUSSÃO, ONDE ENTRARAM EM VIAS DE FATOS, RESULTANDO EM LESOES NA VITIMA E OUTROS OCUPANTES QUE ESTARIAM NO VEÍCULO. TAMBÉM SEGUNDO A VITIMA ESTE INDIVIDUO QUE LHE AGREDIU AO DEIXAR O LOCAL, PROFERIU DIVERSAS AMEAÇAS DE MORTE. DIANTE DO EXPOSTO, ESTE FORA ORIENTADO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS.