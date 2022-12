Ocorrências registradas pela Polícia Militar de Mandaguari neste sábado (24)

Ocorrência de Furto Qualificado registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 10h50 de sábado (24) na Avenida Amazonas.

Conforme a PM, a solicitante informou que seu marido estava com sua motocicleta onde ao estacionar próximo a Praça Independencia atravessou a rua para ir a um comércio e, ao retornar cerca de dez minutos depois, deparou-se com o baú de sua Honda biz aberto e do interior foram furtados alguns objetos.

Ocorrência de Ameaça e Injuria registrada às 15h49 deste sábado (24) ma Rua Manoel Antunes Pereira

Conforme a PM, a solicitante informa ter sido ameaçada pela pessoa durante atendimento tendo o mesmo dito que não poderia agredir a solicitante porém iria mandar outra pessoa fazer isso, informa ainda que foi chamada de vaca, e outras palavras de baixo calão, e que tinha que continuar trabalhando mesmo por ser pobre. Diante dos fatos a equipe deslocou até o local dos fatos, no entanto o autor já havia se evadido, tendo a equipe confeccionado o boletim e orientado a mesma quanto aos procedimentos cabíveis.

Ocorrência de Vias de Fato registrada às 19h14 deste sábado (24) na Rua Vereador João Xavier.

Conforme a PM, o solicitante relata que estava em frente sua residência brincando com a filha de um vizinho, momento que outro vizinho chegou ao local e não gostou. E começou a xinga-lo falando que ele tinha que dar mais atenção para R e não para a criança e lhe deu um empurrão. As partes foram orientadas.