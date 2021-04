Ocorrências registradas pela Polícia Militar nesta sexta-feira (2)

17h10 DANO (CONSUMADO). Local: LUDOVICO FALKOWISKI, JARDIM PROGRESSO I, MANDAGUARI. ABORDADO(A): ADULTO MASCULINO 49 ANOS

Relata o solicitante que um homem dirigindo um veículo colidiu no muro de sua residência, localizada no endereço acima citado. o mesmo não soube identificar quem seria o condutor, nem o rumo que esse tomou com seu veículo. Diante das informações a equipe realizou as devidas orientações e retornou ao patrulhamento.

19h40 LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOM (CONSUMADO). Local: JOÃO PARRA GARCIA, JARDIM PARIS, MANDAGUARI. VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 32 ANOS

A equipe foi solicitada a comparecer no endereço supracitado para atender uma situação de violência domestica onde em contato com a vitima esta relatou que ela seu amásio e seu filho estava em uma confraternização de familiares onde seu amasio veio a fazer o uso de bebida alcoólica demasiadamente, e na hora de voltarem pra casa seus familiares não deixaram o mesmo voltar dirigindo o veiculo, fato esse que o deixou irritado, e ao chegar na residência o mesmo veio agredir a mesma e seu filho de 15 anos, dando empurrões nos mesmos, vindo a quebrar um celular e a tv da residência.

Quando a equipe chegou ao local o autor não se encontrava no local, as vitimas recusaram que fosse chamado a ambulância, onde a equipe realizou patrulhamento pelo bairro a fim de encontrar o autor, porém sem êxito. As vitimas foram orientadas e foi confeccionado o seguinte b.o.u.

21h20 AMEAÇA (CONSUMADO). Local: ANGELO PARAZZI, JARDIM PROGRESSO I, MANDAGUARI. VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 53 ANOS

A equipe foi solicitada via Copom a comparecer no endereço supracitado pois havia uma situação de vias de fato, No local a equipe foi recebida por um dos envolvidos o qual relatou que horas antes se envolveu em um acidente de trânsito com um homem, o qual não sabia informar o nome completo e que as 21 horas esta pessoa foi ate sua residência ameaça-lo, dizendo que se o mesmo não vier a ressarci-lo do prejuízo com o acidente de carro, o mesmo iria colocar fogo em sua casa e mata-lo.

Quando a equipe chegou no local o acusado não se encontrava mais, onde a equipe realizou patrulhamento porem não o encontrou.

A vitima foi orientada e foi confeccionado o seguinte b.o.u.