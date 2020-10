Ônibus assaltado em Mandaguari e levado para Bom Sucesso

Bom Sucesso 3h30min Natureza Roubo Local Rodovia PR 546 – Zona Rural

Após solicitação dando conta de que no local acima citado havia ocorrido um roubo a ônibus, a equipe policial deslocou e no local foram encontrados dois homens na beira da rodovia sinalizando ajuda, que relataram que próximo ao Frigorífico Aurora, em Mandaguari, um carro branco, o qual não sabem dizer o modelo, encostaram ao lado do ônibus e fizeram aproximadamente 10 disparos de arma de fogo para o alto e começaram a gritar para o motorista “encosta, encosta ou vou atirar em todo mundo’’.

Que após tal ameaça encostaram o ônibus na rodovia e adentraram três homens dando voz de assalto, todos em posse de arma de fogo, sendo que dois ficaram no salão do ônibus e o outro na cabine do motorista em posse de uma espingarda cal. 12. Os dois que ficaram no salão são de cor morena, estatura media e estavam com um pano na face, que após disso o motorista foi obrigado a se dirigir até a zona rural do município de Bom Sucesso, PR 546, KM 05 e no local os assaltantes disseram em voz alta “entreguem tudo, celular, joia, dinheiro, se ligarem para a polícia vamos matar todos’’, sendo que todos os passageiros tiveram os seus pertences pessoais e suas mercadorias roubadas, tendo em vista que havia muita mercadoria pois o ônibus estava retornando de São Paulo trazendo produtos que seriam vendidos no município de Maringá, porém não souberam estimar o valor total das mercadorias e todos os passageiros relataram que enquanto os passageiros eram rendidos no salão, os produtos que estavam no bagageiro eram transportados para outro veículo por pessoas, porém ninguém soube informar qual veículo seria e quantas pessoas estavam fazendo este transporte, que a única coisa que puderam perceber eram os nomes que foram ditos em ligações que foram feitas pelos assaltante que estavam no ônibus, e que após isso os assaltantes que estavam dentro do ônibus se evadiram tomando rumo ignorado.