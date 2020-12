Ônibus de turismo é tomado de assalto na PR-444

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 4h da madrugada deste sábado (5) em uma Estrada Rural próximo a pedreira em Bom Sucesso.

Conforme a PM, após solicitação via Copom informando sobre um roubo a um ônibus de turismo e que as vítimas estariam em uma estrada rural entre as cidades de Bom Sucesso e Itambé a equipe policial foi ao local onde visualizado alguns veículos e um ônibus da empresa G7 Turismo.

Em contato com o motorista, foi relatado que foram abordados na rodovia PR-444 próximo a Caixa de São Pedro por um veiculo GM Vectra de cor escura, aproximadamente do modelo de 1996, com cinco indivíduos armados de pistola e revolver, e que usaram de violência física para intimidar os 40 passageiros, subtraíram os celulares de todos e indicaram uma nova rota para o motorista.

Foi relatado ainda que o fato ocorreu por volta das 21h de quinta-feira e que ao chegarem na estrada rural, local ermo e sem iluminação, os autores fizeram duas viagens para subtraírem a carga, que foi selecionada entre eletrônicos e brinquedos, e que jogaram os pertences pessoais das vitimas em meio ao matagal.

As vitimas são oriundas das cidades de Londrina, Arapongas e Mandaguari.