Ônibus é interceptado por bandidos na PR-444

A equipe policial de Jandaia do Sul foi solicitada para dar atendimento a uma situação de roubo a ônibus por volta de 1h50 da madrugada desta quinta-feira (9). No local e feito contato com os motoristas que faziam a linha Foz do Iguaçu/ Belo Horizonte que relataram que estavam trafegando na PR-444 quando foram abordados por três veículos, um deles um Chevrolet Cruze de cor prata ou cinza, e que para fazer o ônibus parar efetuaram disparo de arma de fogo onde foram rendidos e obrigados a seguir o caminho que eles mandaram, vindo até a cidade de Jandaia do Sul.

Foram levados vários pertences dos passageiros tanto que estavam na cabine quanto estavam no bagageiro.

Os passageiros relataram que todos os assaltantes portavam arma de fogo.

Diante dos fatos as vítimas foram orientadas sobre as devidas providências.