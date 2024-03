Ônibus pega fogo na rodovia PR-444

Um ônibus que trafegava na rodovia PR-444, sentido Arapongas para a cidade de Mandaguari, ficou completamente destruído após pegar fogo na noite de quarta-feira (20). O incidente ocorreu por volta das 23h20.

Felizmente, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve feridos no incidente. O motorista, um homem com 60 anos de idade, conseguiu sair ileso do ônibus antes que as chamas consumissem por completo o veículo. O coletivo, um Scania com placas de Foz do Iguaçu (PR), foi totalmente destruído pelas chamas.

As autoridades foram acionadas para o local e investigações preliminares serão realizadas para determinar as causas do incêndio.